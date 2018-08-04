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Хёрдур Магнуссон: я в восторге от работы с Гончаренко

Новичок ЦСКА Хордур Магнуссон поделился впечатлениями от работы с Виктором Ганчаренко.

"Неважно, русский ты или иностранец, наш наставник знает подход к любому футболисту. Он хочет, чтобы каждый из нас показывал все, на что мы способны, а для этого нужно донести до игрока свою философию.

Я был в разных клубах, но нигде не встречал такого подхода: тренер досконально объясняет, что нужно делать, персонально разбирает с тобой каждую игровую ситуацию, указывает, мол, надо делать так, так и так. Чувствую, что с Виктором Гончаренко мы будем двигаться только вперед.

Я в восторге от того, что играю под его руководством", - цитирует исландца пресс-служба клуба.
Теги: Магнуссон Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 14:21
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 14:30) #
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Давай, Понтий, вон как играл, хоть и свей.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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