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Анатолий Мещеряков: Эмболо в "Локо"? Я вообще хочу Роналду и Месси в команду

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Шальке" Бреэля Эмболо.

– Переход Эмболо в "Локомотив" – это реально?

– Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в "Реале", "Барселоне", "ПСЖ" или британских клубах. Будем смотреть.

– Условия для перехода Эмболо есть?

– Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 11:40
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№1 Написал: Павел Манков (Сегодня, 12:00) #
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Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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