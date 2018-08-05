Анатолий Мещеряков: Эмболо в "Локо"? Я вообще хочу Роналду и Месси в команду

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего "Шальке" Бреэля Эмболо.– Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает игрока или желания футболиста. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в "Реале", "Барселоне", "ПСЖ" или британских клубах. Будем смотреть.– Когда и если мы с каким-то игроком подпишем контракт, вы об этом узнаете.