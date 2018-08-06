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Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч с "Уфой"

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 2-го тура РПЛ против "Уфы".

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Белоруков, Удалый, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Ондуа, Кулик, Мохаммад, Понсе.
Теги: Анжи УФА
Сегодня, 16:31
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