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"Уфа" одержала крупную победу над "Анжи"

В матче 2-го тура Премьер-лиги "Уфа" дома выиграла у "Анжи".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия)

"Уфа" – "Анжи" 3:0

Голы: Игбун, 3, Ванек, 87, 89.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Йокич, Засеев, Пауревич, Салатич (Карп, 62), Обляков (Ванек, 70), Игбун.

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Белоруков, Удалый, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Ондуа (Антон, 46), Кулик, Мохаммад (Маркелов, 46), Понсе (Ахъядов, 71).

Предупреждения: Белоруков, 38.
Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 19:21
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5
(1)
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:57) #
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online

Тренер Уфы - новый Слуцкий?
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Представляю размеры статьи, если б вместо "Уфы" был "Спартак"!

а если бы Ростов? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:42) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как обидно ,наверное ,Уралу после просмотра этого матча.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: tuner (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Представляю размеры статьи, если б вместо "Уфы" был "Спартак"!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра понравилась...Ванек за 20 минут нахождения на поле разгромил Анжи..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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