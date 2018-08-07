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Ивелин Попов: через пару лет Ломовицкий будет лидером "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов положительно отозвался о молодых игроках, которые в этом сезоне стали получать игровую практику.

"Любой, кто понимает в футболе, скажет, что Ломовицкий вырастет в очень сильного игрока. Таких футболистов всегда хотят видеть в Европе – Саша техничный, быстрый, способен обыграть один в один.

На его позиции в команде много хороших игроков, но он от этого только выиграет - конкуренция с сильнейшими всегда приводит к росту мастерства.

Ему надо доверять, думаю, через пару лет он станет лидером команды", - сказал Попов.

Р-Спорт
Теги: Спартак Попов
Сегодня, 11:53
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(7)
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если будет получать игровое время.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:09) #
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online

vse eti avansi xoroshi, no vot luchshe podojdat!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Предположить все можно, но сколько уже молодых игроков упало в футбольную бездну! Тут характер нужен, судя по фамилии ЛОМовицкий - пробьется - "против лома нет приёма"! А если он по корням из польской шляхты, то застрянет на суровых русских футбольных полях...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
поживем увидим... про Зуева тоже авансы давались, что через пару лет он будет лидером команды... пара лет прошли... он теперь в Ростове и в основе его нет...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
я что-то про русского месси пару лет назад то же самое слышал smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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