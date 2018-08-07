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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ивелин Попов: через пару лет Ломовицкий будет лидером "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов положительно отозвался о молодых игроках, которые в этом сезоне стали получать игровую практику.
"Любой, кто понимает в футболе, скажет, что Ломовицкий вырастет в очень сильного игрока. Таких футболистов всегда хотят видеть в Европе – Саша техничный, быстрый, способен обыграть один в один.
На его позиции в команде много хороших игроков, но он от этого только выиграет - конкуренция с сильнейшими всегда приводит к росту мастерства.
Ему надо доверять, думаю, через пару лет он станет лидером команды", - сказал Попов.
Р-Спорт
"Любой, кто понимает в футболе, скажет, что Ломовицкий вырастет в очень сильного игрока. Таких футболистов всегда хотят видеть в Европе – Саша техничный, быстрый, способен обыграть один в один.
На его позиции в команде много хороших игроков, но он от этого только выиграет - конкуренция с сильнейшими всегда приводит к росту мастерства.
Ему надо доверять, думаю, через пару лет он станет лидером команды", - сказал Попов.
Р-Спорт
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