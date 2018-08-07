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Источник: "Спартак" официально представит Еременко 10 августа

Полузащитник Роман Еременко будет представлен в качестве игрока "Спартака" в пятницу, 10 августа.

Соглашение с Еременко будет подписано на проверочный срок. 31-летний финский футболист возобновит карьеру после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

Последней командой Еременко был ЦСКА, за который он провел 80 матчей.

Sport24
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 14:18
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(2)
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
удачи тебе Рома в Спартаке! надеемся, что выйдешь на прежний уровень и поможешь нам стать чемпионами и достойно выступить в Европе!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну в принципе можно его проверить,если будет играть как и раньше,то можно будет переподписать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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