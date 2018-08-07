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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: "Спартак" официально представит Еременко 10 августа
Полузащитник Роман Еременко будет представлен в качестве игрока "Спартака" в пятницу, 10 августа.
Соглашение с Еременко будет подписано на проверочный срок. 31-летний финский футболист возобновит карьеру после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.
Последней командой Еременко был ЦСКА, за который он провел 80 матчей.
Sport24
Соглашение с Еременко будет подписано на проверочный срок. 31-летний финский футболист возобновит карьеру после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.
Последней командой Еременко был ЦСКА, за который он провел 80 матчей.
Sport24
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