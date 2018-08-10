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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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12:17
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12:03
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10:33
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
"Анжи" сыграл вничью со "Спартаком" в молодежном первенстве
"Спартак" и "Анжи" в матче молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.
Молодежное первенство
3 тур
Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия)
"Спартак" – "Анжи" 1:1
Голы: Агаларов, 14 (пен.), Прошляков, 31
"Спартак": Поплевченков (Шитов, 46), Мохбалиев (Горбулин, 79), Миронов (Моргунов, 46), Петрунин, Сазонов, Бакалюк, Мазуров (Репях, 67), Митрога, Фольмер (Лопатин, 67), Прошляков, Маркитесов (Сунгатулин, 90+1)
"Анжи": Сугробов, Ягьяев, Ханмурзаев, Калошин, Саидов (Ращектаев, 79), Чистяков (Адамов, 59), Андямов (Исалов, 52), З. Магомедов, М. Магомедов (Заерко, 78), Панаев (Суханов, 56 (Халимбеков, 72)), Агаларов (Шихбабаев, 46)
Предупреждения: Ягьяев, 45, Прошляков, 54, 60, Бакалюк, 90+2
Предупреждения: Прошляков, 60
Молодежное первенство
3 тур
Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия)
"Спартак" – "Анжи" 1:1
Голы: Агаларов, 14 (пен.), Прошляков, 31
"Спартак": Поплевченков (Шитов, 46), Мохбалиев (Горбулин, 79), Миронов (Моргунов, 46), Петрунин, Сазонов, Бакалюк, Мазуров (Репях, 67), Митрога, Фольмер (Лопатин, 67), Прошляков, Маркитесов (Сунгатулин, 90+1)
"Анжи": Сугробов, Ягьяев, Ханмурзаев, Калошин, Саидов (Ращектаев, 79), Чистяков (Адамов, 59), Андямов (Исалов, 52), З. Магомедов, М. Магомедов (Заерко, 78), Панаев (Суханов, 56 (Халимбеков, 72)), Агаларов (Шихбабаев, 46)
Предупреждения: Ягьяев, 45, Прошляков, 54, 60, Бакалюк, 90+2
Предупреждения: Прошляков, 60
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