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"Анжи" сыграл вничью со "Спартаком" в молодежном первенстве

"Спартак" и "Анжи" в матче молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 1:1.

Молодежное первенство

3 тур

Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия)

"Спартак" – "Анжи" 1:1

Голы: Агаларов, 14 (пен.), Прошляков, 31

"Спартак": Поплевченков (Шитов, 46), Мохбалиев (Горбулин, 79), Миронов (Моргунов, 46), Петрунин, Сазонов, Бакалюк, Мазуров (Репях, 67), Митрога, Фольмер (Лопатин, 67), Прошляков, Маркитесов (Сунгатулин, 90+1)

"Анжи": Сугробов, Ягьяев, Ханмурзаев, Калошин, Саидов (Ращектаев, 79), Чистяков (Адамов, 59), Андямов (Исалов, 52), З. Магомедов, М. Магомедов (Заерко, 78), Панаев (Суханов, 56 (Халимбеков, 72)), Агаларов (Шихбабаев, 46)

Предупреждения: Ягьяев, 45, Прошляков, 54, 60, Бакалюк, 90+2

Предупреждения: Прошляков, 60
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 15:24
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Правильнее будет не "сыграл", а "сползал"... Давненько я не видел, чтобы игроки так падали - одного аж стошнило...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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