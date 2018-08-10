Роман Еременко: испытываю большую радость

Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта со "Спартаком".- Испытываю радость. Большую радость!- Это дата рождения моей средней дочки.- Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.- Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали.