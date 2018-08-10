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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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17:31
Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох
Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох
14:47
Арташес Арутюнянц: хотим, чтобы средняя посещаемость домашних матчей "Ростова" составила 30 тысяч зрителей (1)
Арташес Арутюнянц: хотим, чтобы средняя посещаемость домашних матчей "Ростова" составила 30 тысяч зрителей (1)
14:16
Сергей Кирьяков: для Семака поражение от минского "Динамо" - проверка на прочность, давление будет приличным (2)
Сергей Кирьяков: для Семака поражение от минского "Динамо" - проверка на прочность, давление будет приличным (2)
12:17
Александр Тарханов: комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый (12)
Александр Тарханов: комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый (12)
12:03
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (3)
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (3)
10:33
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
Роман Еременко: испытываю большую радость
Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта со "Спартаком".
- Испытываю радость. Большую радость!
- Почему вы выбрали 26-й номер?
- Это дата рождения моей средней дочки.
- Как оцениваете свою нынешнюю форму?
- Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.
- Позади уже два тура Премьер-Лиги…
- Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали.
ФК "Спартак"
- Испытываю радость. Большую радость!
- Почему вы выбрали 26-й номер?
- Это дата рождения моей средней дочки.
- Как оцениваете свою нынешнюю форму?
- Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.
- Позади уже два тура Премьер-Лиги…
- Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали.
ФК "Спартак"
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