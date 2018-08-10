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Роман Еременко: испытываю большую радость

Полузащитник Роман Еременко прокомментировал подписание контракта со "Спартаком".

- Испытываю радость. Большую радость!

- Почему вы выбрали 26-й номер?

- Это дата рождения моей средней дочки.

- Как оцениваете свою нынешнюю форму?

- Я усиленно тренировался. И самостоятельно, и с друзьями в Финляндии. Чувствую себя отлично. Но понятно, что нужно набирать игровые кондиции.

- Позади уже два тура Премьер-Лиги…

- Мне нравится, как выглядит "Спартак" на старте турнира. Думаю, чемпионат России будет, как всегда, очень интересным. И уверен: у "Спартака" высокие шансы побороться за золотые медали.

ФК "Спартак"
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 16:46
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12
(5)
№12 Написал: пончевед (Сегодня, 17:24) #
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  •  (0)
online

sanyapytilin,
CSKA-180505,
Работяга,
Евгений Буров,
ноги не сильно обожгли себе?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
сейчас он скажет ,что с детства болел за СМ


Вполне возможно, ведь его отец играл за Спартак.
Его детство было в том временнОм районе.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)
online

Сбылась мечта детства
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№9 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 17:10) #
  • -6
  •  (6)

там из своих народных один Кутепов а остальные бегунки за бабками -так что все закономерно grinning
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№8 Написал: РостовПапа (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Классно для Спартака. Этот зверь всех порвет!
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Фуфло попало в свою среду!..

Ты же существо отмороженное молилось на него когда он в цска пылил и должен был вернуться со слов Гнидера joy
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:01) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
сейчас он скажет ,что с детства болел за СМ и поцелует ромбик .


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 16:56) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: CSKA-180505
Фуфло попало в свою среду!..

а как любили, как любили)))))))))))))


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:56) #
  • +6
  •  (6)

У кого-то радость. У кого-то слёзы. Это нормально.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 16:51) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Фуфло попало в свою среду!..
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:50) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Реал»
В жопу выебл*и Еременко Романа, оп-***-оп-***
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:48) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Эйфорию)


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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