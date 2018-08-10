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17 игроков ЦСКА отправились на матч с "Енисеем"

ЦСКА вылетел в Тюмень на матч 3-го тура РПЛ против "Енисея".

На игру отправились 17 игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес, Никита Чернов, Хердур Магнуссон, Родриго Бекао.

Полузащитники: Кристиян Бистрович, Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Абель Эрнандес, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Енисей
Сегодня, 18:30
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6
(1)
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
такой составчик создает ощущение, что клубом руководит ну очень жадный-жааадный еврей...

и еще. что ЛЧ - это больше не для ЦСКА

просто это не Беларусь, где 2 клуба на ЛЧ претендуют... тут преденденов клубов - 5-6.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: wasp35 (Сегодня, 19:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Интер»
Кони ебните этого сраного Аленя


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 19:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
После этого тура переместятся в зону вылета скорее всего, Енисею пора уже набрать очки
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
полузащита просто пздц


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 18:43) #
  • -2
  •  (4)
online

команда -мечта Гинер хапнул 40 рублей за Головина и Витиньо да еще выход в л ч а где игроки или борьба за почетное5-8 место грустно но видимо то ли еще будет confused
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
впечатляющий состав
ЛЧ уже дрожит smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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