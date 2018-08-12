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Зелимхан Бакаев: были уверены, что победим и в меньшинстве

Футболист "Арсенала" Зелимхан Бакаев, забивший свой первый гол в премьер-лиге, прокомментировал победу над «Ахматом» в матче 3-го тура (3:1).

– Волевая победа в меньшинстве – что это для тебя и для команды?

—Нормально все, мы не удивлены. Мы и в меньшинстве были уверены, что победим. Как мы играли до удаления, и как после — ничего не изменилось, хотя и было тяжело. Но мы владели преимуществом и создавали моменты. Только после того, как повели, конечно, немножко «сели». Но все равно уверенно довели матч до победы, забили красивый гол.

— Как тренер смог настроить команду в раздевалке?

— Сказал играть так же, только вперед, хоть 0:5 проиграйте, но только вперед. Главное — играть в атаку. Мы были абсолютно спокойны, верили в свои силы, вышли и сделали дело.

«Ахмат» неудачно разыграл штрафной. Мы убежали в атаку, как нам тренер и говорил: «Бегите за спину, у нас атакующие игроки быстрые».

Так и вышло. Они ошиблись, мы быстро выбежали в атаку, я вышел один на один и забил гол, – сказал Бакаев в интервью клубному телевидению.
Теги: Бакаев Арсенал Тула Ахмат
Вчера, 23:43
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