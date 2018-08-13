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Молодежная команда "Краснодара" разгромила сверстников из "Уфы" на их поле

"Краснодар" в матче 3-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Уфу" со счетом 4:0. Дубль оформил новичок команды Герман Онугха.

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3-й тур

"Уфа" (Уфа) - "Краснодар" (Краснодар) - 0:4 (0:2)

Голы: Онугха, 4 (0:1). Онугха, 44 (0:2). Халназаров, 63 (0:3). Куражов, 88 (0:4).

Удаление: Андреев (Уфа - мол.), 47.

13 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".
Теги: Краснодар Уфа
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