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Глава Башкирии рассказал о стоимости нового стадиона "Уфы"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о планах строительства нового стадиона для "Уфы"

"Городу нужен новый спортивный объект. Такие спортивные объекты являются следующим шагом цивилизационного развития территории.

Сегодня команды второй лиги в Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде играют на суперсовременных стадионах, туда приходят по 20-40 тысяч зрителей. Мы планируем вместимость около 15-16 тысяч зрителей. Стоимость строительства, по предварительным оценкам, составит 3-4 млрд рублей.

Республика может себе позволить такого рода объекты. Проект и планы такие есть, я надеюсь, что мы их реализуем", — приводит слова Хамитова Горобзор.
Теги: УФА
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 15:03) #
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