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Роман Пилипчук: Промес - душа команды, он справится с проблемами

Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук считает, что полузащитник Квинси Промес преодолеет полосу неудач и начнет забивать.

"Квинси своей игрой за последние годы доказал, что является игроком основного состава клуба Премьер-Лиги. Он доказал, что способен забивать много мячей.

Сейчас он проходит определенный этап — и я уверен, он пройдет его. Такое бывает у разных форвардов. Нельзя сказать, что Промес слабый игрок или стал хуже. Он пройдет этот этап и начнет забивать.

Психологически он сильный футболист, он душа команды. Так что, думаю, у Квинси эти проблемы временные", — сказал Пилипчук в эфире "Серебряного дождя".

Sport24
Теги: Пилипчук Промес Спартак
Сегодня, 22:15
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