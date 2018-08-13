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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Пилипчук: Промес - душа команды, он справится с проблемами
Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук считает, что полузащитник Квинси Промес преодолеет полосу неудач и начнет забивать.
"Квинси своей игрой за последние годы доказал, что является игроком основного состава клуба Премьер-Лиги. Он доказал, что способен забивать много мячей.
Сейчас он проходит определенный этап — и я уверен, он пройдет его. Такое бывает у разных форвардов. Нельзя сказать, что Промес слабый игрок или стал хуже. Он пройдет этот этап и начнет забивать.
Психологически он сильный футболист, он душа команды. Так что, думаю, у Квинси эти проблемы временные", — сказал Пилипчук в эфире "Серебряного дождя".
Sport24
"Квинси своей игрой за последние годы доказал, что является игроком основного состава клуба Премьер-Лиги. Он доказал, что способен забивать много мячей.
Сейчас он проходит определенный этап — и я уверен, он пройдет его. Такое бывает у разных форвардов. Нельзя сказать, что Промес слабый игрок или стал хуже. Он пройдет этот этап и начнет забивать.
Психологически он сильный футболист, он душа команды. Так что, думаю, у Квинси эти проблемы временные", — сказал Пилипчук в эфире "Серебряного дождя".
Sport24
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