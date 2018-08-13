Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (1:0).
"Мне кажется, второй тайм мы провели поактивнее, до удаления. Было два хороших момента, которые не реализовали. Один был очень хороший у Ерохина, но, к сожалению, он не попал. Играя против "Рубина“, нужно понимать, что много моментов сложно создавать. Команда прекрасно готова функционально, много двигается, успевает все зоны перекрывать. В первом тайме нам не хватало агрессии, активности. Во втором стали играть гораздо лучше, и я думаю, что заслуженно победили. Жаль, случилось удаление. Если бы не оно, мы могли бы играть более остро в атаке. Пришлось в концовке сдерживать счёт. Я думаю, ребята сегодня поняли, насколько сложно даются очки, и своим трудом, своим потом заработали эту победу, с чем их искренне поздравляю. Молодцы.
Почему вышел на второй тайм Ерохин? У Шатова было небольшое повреждение, и он не чувствовал себя готовым на сто процентов ко второму тайму. Мы планировали Сашу выпустить. Может, не так рано, но игра сложилась так, что всё-таки пришлось делать незапланированную замену. Но он молодец, внёс то, чего нам не хватало. Все ребята — молодцы, старались. Огромная благодарность им за желание, за игру.
Ригони готовился выйти на замену, потому что мы хотели посмотреть, насколько готов Мак. Нам нужно было держать последнюю замену, терпеть до последнего, пока у Артёма не закончатся силы. Заболотный вышел, и он много помогал в оборонительных действиях, цеплялся за мяч. В принципе, вышел хорошо. Ну а Ригони так и не вышел, потому что нам надо было укреплять оборону, и мы решили всё-таки поставить Анюкова, чтобы было более надёжно. Перестраховались.
Почему забиваем ближе к концовкам матчей? Сейчас нет ни одной лёгкой игры. В предыдущих встречах мы создали достаточное количество моментов, чтобы счёт был больше. Сегодня их было немного, но я рад, что мы всё-таки забили и смогли заработать три очка. Все команды умеют обороняться, нет лёгких соперников. Наш чемпионат показывает, что очень сложно даются очки. Мы абсолютно никого не сильнее, но и не слабее. В каждой игре нужно выкладываться для того, чтобы идти вперёд шаг за шагом", — сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".
Чемпионат
"Мне кажется, второй тайм мы провели поактивнее, до удаления. Было два хороших момента, которые не реализовали. Один был очень хороший у Ерохина, но, к сожалению, он не попал. Играя против "Рубина“, нужно понимать, что много моментов сложно создавать. Команда прекрасно готова функционально, много двигается, успевает все зоны перекрывать. В первом тайме нам не хватало агрессии, активности. Во втором стали играть гораздо лучше, и я думаю, что заслуженно победили. Жаль, случилось удаление. Если бы не оно, мы могли бы играть более остро в атаке. Пришлось в концовке сдерживать счёт. Я думаю, ребята сегодня поняли, насколько сложно даются очки, и своим трудом, своим потом заработали эту победу, с чем их искренне поздравляю. Молодцы.
Почему вышел на второй тайм Ерохин? У Шатова было небольшое повреждение, и он не чувствовал себя готовым на сто процентов ко второму тайму. Мы планировали Сашу выпустить. Может, не так рано, но игра сложилась так, что всё-таки пришлось делать незапланированную замену. Но он молодец, внёс то, чего нам не хватало. Все ребята — молодцы, старались. Огромная благодарность им за желание, за игру.
Ригони готовился выйти на замену, потому что мы хотели посмотреть, насколько готов Мак. Нам нужно было держать последнюю замену, терпеть до последнего, пока у Артёма не закончатся силы. Заболотный вышел, и он много помогал в оборонительных действиях, цеплялся за мяч. В принципе, вышел хорошо. Ну а Ригони так и не вышел, потому что нам надо было укреплять оборону, и мы решили всё-таки поставить Анюкова, чтобы было более надёжно. Перестраховались.
Почему забиваем ближе к концовкам матчей? Сейчас нет ни одной лёгкой игры. В предыдущих встречах мы создали достаточное количество моментов, чтобы счёт был больше. Сегодня их было немного, но я рад, что мы всё-таки забили и смогли заработать три очка. Все команды умеют обороняться, нет лёгких соперников. Наш чемпионат показывает, что очень сложно даются очки. Мы абсолютно никого не сильнее, но и не слабее. В каждой игре нужно выкладываться для того, чтобы идти вперёд шаг за шагом", — сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.