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Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвёл итоги матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (1:0).

"Мне кажется, второй тайм мы провели поактивнее, до удаления. Было два хороших момента, которые не реализовали. Один был очень хороший у Ерохина, но, к сожалению, он не попал. Играя против "Рубина“, нужно понимать, что много моментов сложно создавать. Команда прекрасно готова функционально, много двигается, успевает все зоны перекрывать. В первом тайме нам не хватало агрессии, активности. Во втором стали играть гораздо лучше, и я думаю, что заслуженно победили. Жаль, случилось удаление. Если бы не оно, мы могли бы играть более остро в атаке. Пришлось в концовке сдерживать счёт. Я думаю, ребята сегодня поняли, насколько сложно даются очки, и своим трудом, своим потом заработали эту победу, с чем их искренне поздравляю. Молодцы.

Почему вышел на второй тайм Ерохин? У Шатова было небольшое повреждение, и он не чувствовал себя готовым на сто процентов ко второму тайму. Мы планировали Сашу выпустить. Может, не так рано, но игра сложилась так, что всё-таки пришлось делать незапланированную замену. Но он молодец, внёс то, чего нам не хватало. Все ребята — молодцы, старались. Огромная благодарность им за желание, за игру.

Ригони готовился выйти на замену, потому что мы хотели посмотреть, насколько готов Мак. Нам нужно было держать последнюю замену, терпеть до последнего, пока у Артёма не закончатся силы. Заболотный вышел, и он много помогал в оборонительных действиях, цеплялся за мяч. В принципе, вышел хорошо. Ну а Ригони так и не вышел, потому что нам надо было укреплять оборону, и мы решили всё-таки поставить Анюкова, чтобы было более надёжно. Перестраховались.

Почему забиваем ближе к концовкам матчей? Сейчас нет ни одной лёгкой игры. В предыдущих встречах мы создали достаточное количество моментов, чтобы счёт был больше. Сегодня их было немного, но я рад, что мы всё-таки забили и смогли заработать три очка. Все команды умеют обороняться, нет лёгких соперников. Наш чемпионат показывает, что очень сложно даются очки. Мы абсолютно никого не сильнее, но и не слабее. В каждой игре нужно выкладываться для того, чтобы идти вперёд шаг за шагом", — сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

Чемпионат
Теги: Семак Зенит Рубин
Сегодня, 22:32
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Бог с этой Лигой Европы.Всё равно ничего там не светит,только трата времени и сил.Удачи нам в чемпе.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч, так держать!
Грека только к воротам не подпускай!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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