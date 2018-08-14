Трансфер Лаксальта в "Зенит" сорвался из-за нового спортивного директора питерского клуба

Полузащитник "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальт не перейдёт в петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно.Причиной срыва трансфера стал новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Перед переходом специалиста в "Зенит" клуб был близок к согласованию сделки с "Дженоа" с помощью посредников, однако затем переговорами занялся Рибалта, который отказался от предложенной тактики ведения переговоров и решил обратиться напрямую к президенту итальянского клуба.В результате его действий президент "Дженоа" поднял цену на уругвайцу до 18 млн евро. Руководство "Зенита" отказалось тратить на Лаксальта такие деньги и завершило переговоры.