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Трансфер Лаксальта в "Зенит" сорвался из-за нового спортивного директора питерского клуба

Полузащитник "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальт не перейдёт в петербургский "Зенит" в летнее трансферное окно.

Причиной срыва трансфера стал новый спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта. Перед переходом специалиста в "Зенит" клуб был близок к согласованию сделки с "Дженоа" с помощью посредников, однако затем переговорами занялся Рибалта, который отказался от предложенной тактики ведения переговоров и решил обратиться напрямую к президенту итальянского клуба.

В результате его действий президент "Дженоа" поднял цену на уругвайцу до 18 млн евро. Руководство "Зенита" отказалось тратить на Лаксальта такие деньги и завершило переговоры.
Теги: Зенит Лаксальт
Сегодня, 10:41
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5
(2)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
какзайчонок,
конечно,утятина.трасфер сорвался из-за того,что бомжи в европу не попали.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:31) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
утятина
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (4)

GreatWhite999,
Может президент напрямую побоялся простить "откат", а с агентами уже налаженные связи.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:03) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Глупости какие-то... Президент клуба изначально не мог увеличить сумму сделки? Или он был вообще не в курсе? Или он не принимает участия в сделках такого уровня? Бред.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:01) #
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Странная ситуация. То есть цена без посредников вышла больше?

Правильно и сделал, нечего кормить всяких "агентов", надо напрямую договариваться.

А Лаксальт нам не очень то и нужен, тем более если из ЛЕ вылетим.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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