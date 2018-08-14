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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Юрий Семин сделал заявление для болельщиков "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, в связи с неудачным стартом в РПЛ, в своем инстаграме сделал заявление для болельщиков "Локомотива".
Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит. Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе. Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив», станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!
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