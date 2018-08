Юрий Семин сделал заявление для болельщиков "Локомотива"

Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит. Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе. Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив», станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!

