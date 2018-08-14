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Юрий Семин сделал заявление для болельщиков "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, в связи с неудачным стартом в РПЛ, в своем инстаграме сделал заявление для болельщиков "Локомотива".

Дорогие болельщики «Локомотива»! В сложных ситуациях для нашей команды я всегда обращаюсь к вам, потому что мы играем для вас, и ваша поддержка для меня очень многое значит. Сегодня просим терпения. Почти все тренировочные сборы мы провели без большой группы игроков сборных, выступавших на чемпионате мира. У нас таких футболистов было больше, чем в любом другом клубе Премьер-лиги. Не было на сборах и наших новичков, которым требуется время для адаптации. Лишь теперь мы собрались все вместе. Подождите, потерпите и поддержите команду — и нашими с вами общими усилиями «Локомотив», станет еще сильнее, чем был в прошлом сезоне!

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Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 18:07
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24
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№24 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 19:49) #
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Цитата: Lokoflesh
Цитата: KytaKrba
Цитата: Lokoflesh
Цитата: К.А.
Lokoflesh,
от тебя говна больше,чем от тобой перечисленных вместе взятых.подумай.

А чего думать, у дураков всегда умный неправ.
А г*вно идет только от таких как ты, это же очевидно.
Спартак был великим войном, хотя и педарком, а ваш клуб если и был великим, то лет 40 назад, живите реальным днем.

Видно папа твой кончил маме в анус, но ты все таки умудрился как-то попасть во влагалище.

Видно, что ты членосос, иди соси своим родичам по животному миру.

Или все таки папа твоей маме в рот кончил, но ты каким то волшебным магическим образом попал в матку?
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№23 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А чего думать, у дураков всегда умный неправ.

теперь понятно почему ты такая агрессивная,на всех бросаешься.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:47) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: KytaKrba
Цитата: Lokoflesh
Цитата: К.А.
Lokoflesh,
от тебя говна больше,чем от тобой перечисленных вместе взятых.подумай.

А чего думать, у дураков всегда умный неправ.
А г*вно идет только от таких как ты, это же очевидно.
Спартак был великим войном, хотя и педарком, а ваш клуб если и был великим, то лет 40 назад, живите реальным днем.

Видно папа твой кончил маме в анус, но ты все таки умудрился как-то попасть во влагалище.

Видно, что ты членосос, иди соси своим родичам по животному миру.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№21 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
а кто у паравозов играл то на постоянной основе, да ещё и большую часть игр турнира? Перу вылетело быстро вместе с фарфаном. Фернандеш полировал скамейки новые, как и братья миранчуки, а так же чорлука. Кто там напрягался то?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№20 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 19:31) #
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online

Цитата: Lokoflesh
Цитата: К.А.
Lokoflesh,
от тебя говна больше,чем от тобой перечисленных вместе взятых.подумай.

А чего думать, у дураков всегда умный неправ.
А г*вно идет только от таких как ты, это же очевидно.
Спартак был великим войном, хотя и педарком, а ваш клуб если и был великим, то лет 40 назад, живите реальным днем.

Видно папа твой кончил маме в анус, но ты все таки умудрился как-то попасть во влагалище.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: К.А.
Lokoflesh,
от тебя говна больше,чем от тобой перечисленных вместе взятых.подумай.

А чего думать, у дураков всегда умный неправ.
А г*вно идет только от таких как ты, это же очевидно.
Спартак был великим войном, хотя и педарком, а ваш клуб если и был великим, то лет 40 назад, живите реальным днем.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№18 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 19:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Критические дни. expressionless
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
А ты еще Денисова с Гильерме хотел в сборную.... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
от тебя говна больше,чем от тобой перечисленных вместе взятых.подумай.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 18:52) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Lokoflesh
Ну я же говорил, что говноволна выбрасывает гору отбросов, вот и доказательства.
Скальпы и прочая свинопедерасня, идите накуй.

Ты и есть отборос. Таких, наверное , и родил. Биологичекий мусор..Или обьект для потех.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№14 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:48) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну я же говорил, что говноволна выбрасывает гору отбросов, вот и доказательства.
Скальпы и прочая свинопедерасня, идите накуй.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Напах51

Ё...пта . Клубу 96 лет. 3 раза за историю был чемпионом ...смешно мля ,просто клуб стабильно возвращается на своё законное место 5 колеса.

А их болел почитаешь, как будто 10 раз подряд ЛЧ выигрывали..Хотя они в большинстве мокрощелки. Спрос то с них никакой на язык..
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Напах51 Рай (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ё...пта . Клубу 96 лет. 3 раза за историю был чемпионом ...смешно мля ,просто клуб стабильно возвращается на своё законное место 5 колеса.
Регистрация: 24.09.2012 [жалоба]
№11 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (10)
online

Семин: девочки, не расстраивайтесь, мы как были гавном, им и остались. Если повезет, попадем в еврокубки

Цитата: Lokoflesh
Никакой паники у болел Локо нету, мы с вами.


Вам не привыкать член во рту держать, девченки
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: скальп (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Lokoflesh
всплыло г*вно,

Такое как ты,не тонет,а вот дрезинка там где ей и положенно быть с таким говнофутболом
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (5)

Ничего страшного не вижу. Поезд только выезжает из депо.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Геркус спит и видит как от тебя избавится.

onprostopidorizero
Цитата: Стратег
а так конечно терпим....

тебя кто еще кто чемпионом сделает??
куею я с вас вагоновожатых)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:29) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вылезем.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Семину только и остается как обращаться к болельщикам. Геркус спит и видит как от тебя избавится.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: Игорь Сербский (Сегодня, 18:26) #
  • -1
  •  (5)

нападающего лучше нормального купи, а то с такими атакующими никакого терпения не хватит.
Регистрация: 12.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:24) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Чем дольше паровоз будет разгонятся, тем сложнее будет догонять, а так конечно верим, терпим, ждём, что ещё остаётся.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:19) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ситуация сложная, но не безысходная.
Зато сразу всплыло г*вно, которому костью в горле встало чемпионство Локо.
Те, кто думает, что усилившийся классными игроками Локо будет выглядеть намного хуже, чем в прошлом году, они просто выдают свои мысли за реальность.
Никакой паники у болел Локо нету, мы с вами.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно поддержать надо.Паровоз обычно медленно разгоняется.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч знает что говорит несомненно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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