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Алексей Миранчук: Смолов лучший российский нападающий, он покажет себя в ЛЧ

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился мнением о переходе Федора Смолова.

"Я очень обрадовался переходу Смолова. Это лучший российский нападающий последних лет.

Желаю ему побольше голов, надеюсь, он проявит себя как в РПЛ, так и в Лиге чемпионов", - цитирует футболиста RT.
Теги: Локомотив Смолов Миранчук Ал. Краснодар
Сегодня, 13:43
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(3)
№7 Написал: Gurishankar (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Мацолла
Цитата: casabl
Лучшие нападающие забивают больше всех.Это -да, критерий.


Больше всех за последние 3 сезона забил Смолов.

Множество увы, не есть качество.... Самый главный гол и самый нужный гол который ждала вся страна, он не забил.... Поэтому вообще не мудро говорить слово лучший, опять же хочу сказать, что не количество критерий, а то что благодаря тебе твою команду привело к чемпионству.... Вот Пеле был лучший, да больше всех забил, но главное то, что трижды становился чемпионом мира....
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№6 Написал: Мацолла (Сегодня, 16:02) #
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  •  (1)
online

Цитата: casabl
Лучшие нападающие забивают больше всех.Это -да, критерий.


Больше всех за последние 3 сезона забил Смолов.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 15:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучшие не обделываются на ЧМ-2018 года как это сделал Федя ты Леша походу перенял болезнь Смородской про лучшего полузащитника в Европе который был в Локо
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:58) #
  • -2
  •  (2)

Лёша не пугай. Один супер -клуб вчера уже "вышел" в ЛЧ со своим "лучшим" нападающим, который себя "проявил"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: casabl (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (4)

Лучшие нападающие забивают больше всех.Это -да, критерий.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (4)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: madhate Вальхалла (Сегодня, 13:47) #
  • +8
  •  (10)

наивный смолов перешёл в автобусную тиму, которая забивает раз в полгода в чемпе и хочет показать себя в ЛЧ laughing какая тебе европа, федя?! иди е5и медведя!
Регистрация: 5.10.2017 [жалоба]
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