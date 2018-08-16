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"Крылья Советов" подписали 31-летнего экс-защитника "Анжи"

Бывший защитник "Анжи" Мирал Самарджич на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов".

Срок соглашения - 1 год.

"Новый клуб, новый вызов, "Крылья Советов" Самара", — написал Самарджич в своем инстаграме.

В 21 матче прошлого чемпионата России 31-летний словенец забил за "Анжи" два гола.
Теги: Крылья Советов Анжи Самарджич
Сегодня, 09:16
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