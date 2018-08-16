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Евгений Кафельников считает, что Каррера не должен выпускать Глушакова и Комбарова на игру с "Краснодаром"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака" Евгений Кафельников не хочет, чтобы главный тренер красно-белых Массимо Каррера выпускал на игру с "Краснодаром" Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

"Массимо, porco dio ("свиной бог" - ит.)!!! Можешь на матч с "Краснодаром" поставить в основу с начала матча Ханни, Мельгарехо, Ломовицкого! Только без Глушакова и Комбарова! Porfavore ("пожалуйста" - исп.)" - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Каррера Глушаков Комбаров Спартак Краснодар
Сегодня, 17:22
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6
(1)
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
однако, можно делать ставки на то, что именно эти двое всенепременно будут в стартовом составе

Брата банкомата точно не будет, Самогонщика тоже с очень большой долей вероятности, ждите сюрприз)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 17:49) #
  • +3
  •  (5)

Помню, я советовал Кафелю на Ролан-Гарросе в игре с Сареттой сразу после кросса справа, бежать в левый угол. И что? А ничего! Просрал!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
однако, можно делать ставки на то, что именно эти двое всенепременно будут в стартовом составе


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: лысый Москва (Сегодня, 17:36) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Поддерживаю, не идет у них игра
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Va bene. (C)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Поло (Сегодня, 17:25) #
  • +6
  •  (8)

Это мечта всех здравомыслящих болельщиков!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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