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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Гончаренко: три забитых мяча - очень хороший результат
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался не совсем доволен игрой команды в победном матче 4-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0).
"Как мы играли первые 15-20 минут, это то, к чему нужно стремиться. Когда оказались в большинстве, могли бы лучше распоряжаться моментами. Но на данный момент игра не может не радовать. Три забитых мяча - очень хороший результат. Хочу поздравить молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
"Как мы играли первые 15-20 минут, это то, к чему нужно стремиться. Когда оказались в большинстве, могли бы лучше распоряжаться моментами. Но на данный момент игра не может не радовать. Три забитых мяча - очень хороший результат. Хочу поздравить молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
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