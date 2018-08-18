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Виктор Гончаренко: три забитых мяча - очень хороший результат

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался не совсем доволен игрой команды в победном матче 4-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

"Как мы играли первые 15-20 минут, это то, к чему нужно стремиться. Когда оказались в большинстве, могли бы лучше распоряжаться моментами. Но на данный момент игра не может не радовать. Три забитых мяча - очень хороший результат. Хочу поздравить молодых футболистов. Мне нравится та коммуникация, что есть между ними", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Гончаренко ЦСКА Арсенал Тула
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 20:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Так дежать! blush



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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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