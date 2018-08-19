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Рамиль Шейдаев: готов сыграть полный матч, все отлично

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев рассказал о состоянии своего здоровья после игры с "Локомотивом".

- Как состояние? Когда будешь готов сыграть полный матч?

- Все отлично. Тренируюсь с командой, я готов. Как скажет тренер, так и будет.

- Ты можешь переехать в Австрию?

- Это обычные слухи, я не знаю.

- Тебя заявили как игрока с российским гражданством или азербайджанским?

- Я не знаю. Спросите у руководства клуба.

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Локомотив Шейдаев
Сегодня, 19:38
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