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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Рамиль Шейдаев: готов сыграть полный матч, все отлично
Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев рассказал о состоянии своего здоровья после игры с "Локомотивом".
- Как состояние? Когда будешь готов сыграть полный матч?
- Все отлично. Тренируюсь с командой, я готов. Как скажет тренер, так и будет.
- Ты можешь переехать в Австрию?
- Это обычные слухи, я не знаю.
- Тебя заявили как игрока с российским гражданством или азербайджанским?
- Я не знаю. Спросите у руководства клуба.
Rusfootball.info
- Как состояние? Когда будешь готов сыграть полный матч?
- Все отлично. Тренируюсь с командой, я готов. Как скажет тренер, так и будет.
- Ты можешь переехать в Австрию?
- Это обычные слухи, я не знаю.
- Тебя заявили как игрока с российским гражданством или азербайджанским?
- Я не знаю. Спросите у руководства клуба.
Rusfootball.info
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