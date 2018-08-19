Рамиль Шейдаев: готов сыграть полный матч, все отлично

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев рассказал о состоянии своего здоровья после игры с "Локомотивом".- Все отлично. Тренируюсь с командой, я готов. Как скажет тренер, так и будет.- Это обычные слухи, я не знаю.- Я не знаю. Спросите у руководства клуба.