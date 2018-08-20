"Краснодар" опубликовал моменты матча со "Спартаком", взятые из системы VAR (видео)

"Краснодар" опубликовал моменты матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1), взятые из системы ВАР."Мы не согласны с положительной оценкой судейства бригады Сергея Лапочкина в матче "Краснодар" – "Спартак", - сказал генеральный директор "быков" Владимир Хашиг.Судейство в матче, напомним, вызвало недовольство со стороны хозяев. После окончания встречи некоторые игроки "Краснодара" пожаловались на работу арбитров.