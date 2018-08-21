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Сергей Лапочкин: сегодня называют спартаковским судьёй, завтра - ещё каким-то. Я абсолютно спокоен

Судья Сергей Лапочкин, работавший на скандальном матче "Краснодар" - "Спартак" (0:1), спокойно отнёсся к статистике, согласно которой он является хорошим арбитром для красно-белых и плохим - для чёрно-зелёных.



- Как быть со статистикой? "Краснодар" при вас проиграл шесть последних матчей, в то же время "Спартак" - выиграл 19 из 24.

- Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. Достаточно посмотреть, с какими командами они встречались. "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" - с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось. Так что я абсолютно спокойно реагирую на такие цифры.

- Тем не менее, вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

- Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен, - сказал Лапочкин "СЭ".

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Теги: Лапочкин Спартак Краснодар
Сегодня, 09:10
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(2)
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:43) #
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online

Цитата: utekay
назвавшись свинскою судьёй,
он сам себе клеймо поставил...
не будет уж судьбы другой,
он сам себя навек обгадил.

Поэт в России больше, чем поэт. Про какую статистику Лапа говорит? При чем тут статистика, если есть видео конкретных эпизодов?
Скурвили, московские хниды, Левникова-младшего (ЦСКА) и Лапочкина.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
назвавшись свинскою судьёй,
он сам себе клеймо поставил...
не будет уж судьбы другой,
он сам себя навек обгадил.


Миллер после матча зенька- Спартак 4-2 с дичайшими судейскими косяками в пользу до того безнадёжно хромавшей на обе ноги зеньки и снятой с эфира программой Свисток

* Поздравляю болельщиков зенита с важной и ожидаемой победой*


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:26) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
назвавшись свинскою судьёй,
он сам себе клеймо поставил...
не будет уж судьбы другой,
он сам себя навек обгадил.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 09:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот реально, зачем такой нездоровый ажиотаж раздувать?Быки имели преимущество, много били, атаковали, но проиграли. Так часто бывает. Это спорт.
Вилков - тот абсолютно антиспартаковский судья, ну и чего теперь делать? Он все равно работает. Имеем, что имеем.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
русфутбол заводит срач на очередной круг. это интервью Лапочкина я еще вчера читал.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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