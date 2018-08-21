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Паул Антон перебрался из "Анжи" в "Крылья Советов"

Самарские "Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе 27-летнего румынского полузащитника Паула Виорела Антона. Он подписал контракт, рассчитанный на три года. За команду румын будет выступать под номером 28.

Ранее Антон выступал за румынские клубы, в том числе "Пандурий" и "Динамо" Бухарест, а также за испанский "Хетафе". В последнее время Паул Виорел выступал за махачкалинский "Анжи" и стал автором первого забитого мяча в текущем розыгрыше РПЛ, который принёс махачкалинцам победу над "Уралом".

Паул стал девятым новичком "Крыльев", пополнившим команду в летний трансферный период. Ранее состав самарцев пополнили вратари Михаил Опарин и Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин, Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, полузащитник Павел Яковлев и форварды Максим Канунников и Рамиль Шейдаев.
Теги: Антон Крылья Советов Анжи
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