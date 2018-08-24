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FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого

Сайт болельщиков "Динамо" fcdin.com сообщил и непонятной ситуации вокруг поста главного тренера молодёжной команды.

"Руководство "Динамо" традиционно не дает скучать динамовским болельщикам. Небанальная ситуация сложилась в молодежной команде. В минувшие выходные по инициативе руководителя спортивного блока клуба Романа Широкова на посту главного тренера молодежки Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне и шла на той же позиции в этом, сменил Владимир Корытько.

Он известен по выступлениям за многие российские клубы, главным образом, за "Шинник". Два года назад закончил карьеру игрока и работал тренером в команде первой белорусской лиги "Энергетик-БГУ".

Назначение 39-летнего белорусского специалиста без веских на то причин осталось непонятным для главного тренера "Динамо" Дмитрия Хохлова. После этого решение вроде бы было заморожено. Однако по факту к матчу со "Спартаком" готовил команду именно Корытько. Но по-прежнему официально не уволен Ковардаева. В общем, новая серия традиционного динамовского цирка", - пишет источник.
Теги: Динамо Широков
Сегодня, 13:32
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№2 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 13:46) #
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Рома снова всех ушатал.... Пусть дома сидят.... Ёпта
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
да ща уволят задним числом по согласию сторон. нашем футболе и не такое бывает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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