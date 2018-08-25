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Итальянские СМИ сообщили, почему "Милан" не стал покупать у "Спартака" Промеса

Итальянское издание Calciomercato рассказало, почему сорвался переход нападающего "Спартака" Квинси Промеса в "Милан".



Московский клуб отклонил первое предложение "Милана", потребовал за голландца 30 миллионов евро, а также не стал рассматривать варианты со сделкой в рассрочку.

"Россонери" сочли требования чрезмерными и переключили внимание на футболиста "Вильярреала" Саму Кастильехо, в сделку по покупке которого также включили нападающего Карлоса Бакку, что стало ещё одним фактором выбора в пользу испанца.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Теги: Милан Промес Спартак Вильярреал
Сегодня, 12:38
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№10 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Очарованный Федун до сих пор верит что за него дадут больше 20ки?))Он и влучшие годы столько не стоил,а сейчас и близко!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№9 Написал: andrej95602 (Сегодня, 14:10) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: prime
Цитата: acuk
не стоит он 30 конечно. Игрок внутреннего Российского пользования. Как он себя в Европе проявил? Из ЛЧ вылетел, регулярно там не играл даже до этого, со сборной тоже нигде не засветился. Какие 30 млн, вы о чём? За что?

А Головин 30 стоит?

А Головин стоит, раз его купили.
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: prime
А Головин 30 стоит?

Каждый стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:57) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acuk
не стоит он 30 конечно. Игрок внутреннего Российского пользования. Как он себя в Европе проявил? Из ЛЧ вылетел, регулярно там не играл даже до этого, со сборной тоже нигде не засветился. Какие 30 млн, вы о чём? За что?

А Головин 30 стоит?
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:12) #
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  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, что не отпустили, ведь на глазах чахнет негритёнок...?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: love zina in a point (Сегодня, 13:02) #
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online

Спартак - это не нищий цска, может себе позволить финансово держать в команде игроков экстра класса!
Промес в последние несколько лет в РПЛ самый топовый игрок.
Если кто не согласен, хотелось бы услышать фамилию игрока кто лучше!
Год начал он так же как и весь Спартак. С натяжкой, но это всего лишь старт. Скорее , дело в физике, перегружены малость. Аналогия с прошлым годом. Почти все так же. Но в этом году с очками получше. Акцент на оборону. Да и новый молодой вратарь, скорее всего тема нового помощника Макара. Возможно он увидел в молодом кипере то, что до сих пор не видели.
При любом раскладе, удачи Спартаку в матче с принципиальным соперником!
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 12:59) #
  • +8
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
не стоит он 30 конечно. Игрок внутреннего Российского пользования. Как он себя в Европе проявил? Из ЛЧ вылетел, регулярно там не играл даже до этого, со сборной тоже нигде не засветился. Какие 30 млн, вы о чём? За что?
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: magger СССР (Сегодня, 12:55) #
  • -7
  •  (17)

Цитата: wir sind die besten
как Промес отреагирует на эту новость

Никак не отреагирует. сыграет на своем прежнем (хорошем смысле слова) уровне


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Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:50) #
  • +7
  •  (19)
online

Цитата: wir sind die besten
.хотя время свалить еще есть.

да кому он нужен за такие деньги, будет да конца контракта в пищевике.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:41) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Любопытно сегодня посмотреть, как Промес отреагирует на эту новость...хотя время свалить еще есть.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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