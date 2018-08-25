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"Спартак" в дерби обыграл "Динамо", Рыков забил Максименко со своей половины поля

В матче 5-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одержал победу над "Динамо". В первом тайме в составе красно-белых отличились Квинси Промес, забивший с пенальти, и Лоренсо Мельгарехо, который отправил мяч в ворота бело-голубых ударом головой после подачи углового.

В конце встречи защитник "Динамо" Владимир Рыков забил первый мяч своей команды. Он на 82-й минуте встречи пробил со своей половины поля, увидев, что Александр Максименко далеко вышел от ворот. Голкипер смог дотянуться до мяча, однако он влетел под перекладину. Таким образом, это его первый пропущенный гол в Премьер-лиге.

Чемпионат России

5 тур

"Спартак" – "Динамо" 2:1

Гол: Прмоес, 7 (пен.), Мельгарехо, 15 - Рыков, 82

"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 64), Зобнин, Мельгарехо, Промес, Фернандо, Луиш (Адриано, 87)

"Динамо": Шунин, Козлов (Хольмен, 20), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех, Луценко, Панченко (Марков, 69)

Предупреждения: Рыков, 28, Соу, 35, Рассказов, 43, Теттех, 50, Зобнин, 63
Теги: Спартак Динамо
Сегодня, 20:58
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№55 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Рыков раскрыл любимую позу спартачки, как и ожидалось, она зверски мазохистская, с оттенком сексуальной, свинячьей стервозности. Но будем надеятся, что она не одна, у этой похотливой особи.

Молча сглатывай, ушлепок
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№54 Написал: Thor (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как обычно устроили валидол в конце игры , после 60-й минуты перестали бегать , думали докатать до 90-й кое-как вот и получили .или физически сдохли .. Гол дурацкий конечно пропустили , Максименко наука будет , чтоб Нойера не корчил из себя .
На удивление Фернандо был хорош сегодня , не косячил , позиционно грамотно играл и в защите отрабатывал , как в лучших матчах .
За первый тайм - 5 , за второй 3 с минусом


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№53 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:22) #
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online

Blessing,

Ты, неумытая, лучше про свои позы расскажи. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№52 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
чутка не дожали свиней confused повезло им


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№51 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Сашенция,ты чё такая злая сёдни? Не удовлетворили? Так ты не стесняйся.Пожалься.Мож кто из форумчан пожалеет,болезную дырявочку и за щеку накинет:))
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№50 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Женщина иди спите
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
№49 Написал: pasol (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Максименко дико ошибся, пытался поймать. Если бы отбивал одной рукой - прекрасно бы отбил.

"Воротчик" еще молодой, может и такую "бабочку" поймать. Эх, молодость...Теперь, зато в Европе этот гол растиражируют - вот такая получилась "реклама" smirk
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№48 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Рыков раскрыл любимую позу спартачки, как и ожидалось, она зверски мазохистская, с оттенком сексуальной, свинячьей стервозности. Но будем надеятся, что она не одна, у этой похотливой особи.

Давно тебе хотел посоветовать- проверься у психиатра...
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№47 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:17) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Рыков раскрыл любимую позу спартачки, как и ожидалось, она зверски мазохистская, с оттенком сексуальной, свинячьей стервозности. Но будем надеятся, что она не одна, у этой похотливой особи.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№46 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:14) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
только очко армейцев поднимет настроение Динамовцам!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№45 Написал: avnik море (Сегодня, 21:14) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spielhur
Гол не засчитали из за офсайда, хотя Промес бил.


Андриано Шунину не мешал, а Промес действительно бил, а не отдавал пас. Если касания не было (плохо было видно), то это чистый гол. ))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№44 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Сегодня, 21:13) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
Только с тобой)
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№43 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как символично, сегодня на даче ,спокойно начинаем подготовочку к шашлыку,,банька уже готова, веники уже готовы к работе,и тут заходит председатель и говорит,деньги за вывоз мусора заплатите.

С победой, банда!


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№42 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Максименко опыт хороший будет.Теперь так больше не пропустит)А Адриано был в пассивном офсайде,гол забивал Промес.К судье вопросы.Это 3-1


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№41 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (3)
online

Бог шельму метит....(( Нормальные фанаты, нормального клуба так не поступят.... Поделом!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№40 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре ...Опять старые грабли , почему было не добить разваливщеесе Динамо третьим ...НЕТ ! Мы будем улыбаться , но третий не забьём ...Во втором , к 65 - 70 минуте встало нападение , а потом и вся команда ...На Свои 2 гола мы всё таки наиграли , Динамо на свой гол тоже наиграло ... Максименко урок будет с таким голом ! Адриано мешок и свою жёлтую схлопотал ... Три очка в кармане . Идём дальшё ...!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№39 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHAMPOO
С тобой сыграем)

это твой сольный концерт)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№38 Написал: Бриг (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Без фанатизма...по игре...Спартак полностью контролировал ход матча,затем, как всегда, стал действовать на удержание счета. Динамовцы один гол забили и устроили нервную концовку для спартаковских болел. Шуньич, зачем-то на 5-ой минуте, приволок пенальти.Это наверное тот случай, когда данный пенальти,сломал всю игру динамовцев..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№37 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рыков- молодец! Максименко прописать люлей, усердно работать на треньках, и перестать каждый день раздавать интервью! mask
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№36 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (10)
online

Спартак с победой!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№35 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: mustang
такое не отбивается , в принципе
ни Максименко , ни Акинфеевым, ни Каном ни Буффоном


Вы спите-проснитесь;Максименко потерял
ворота,никто из перечисленных Вами вратарей
такого себе не позволит...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№34 Написал: Викторис (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHAMPOO
Рыков Красавчик)

Просто ОЧЕНЬ повезло
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№33 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Сегодня, 21:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Frankenstein,
С тобой сыграем)
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№32 Написал: нетрал (Сегодня, 21:09) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Надеюсь, что Спартак станет чемпионом РПЛ, чтобы я мог в 2019 поржать над его просёрами клубам, типа Лудогорца.

не на это мы пойнить не могем! не пустим в чемпиёны!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№31 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
Цитата: shatronok
Дело Реброва живёт.

такое не отбивается , в принципе
ни Максименко , ни Акинфеевым, ни Каном ни Буффоном

именно отбивается,а не ловится.нужно было в сторону попытаться смахнуть хоть пальцами.но ему полезно будет.умнее станет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHAMPOO
Рыков Красавчик)

А Максименко молодой ИШШО, начудил.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№29 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHAMPOO
Рыков Красавчик)

вот вместе с ним и играй на дудке волосянке smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№28 Написал: avnik море (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
FanatFCSM,

А где я написал, что его нужно было менять на Андриано? Надо было сбить это бей-беги к концу...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№27 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:08) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что Спартак станет чемпионом РПЛ, чтобы я мог в 2019 поржать над его просёрами клубам, типа Лудогорца.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№26 Написал: SHAMPOO Г.Москва (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Рыков Красавчик)
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
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