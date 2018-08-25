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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" в дерби обыграл "Динамо", Рыков забил Максименко со своей половины поля
В матче 5-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одержал победу над "Динамо". В первом тайме в составе красно-белых отличились Квинси Промес, забивший с пенальти, и Лоренсо Мельгарехо, который отправил мяч в ворота бело-голубых ударом головой после подачи углового.
В конце встречи защитник "Динамо" Владимир Рыков забил первый мяч своей команды. Он на 82-й минуте встречи пробил со своей половины поля, увидев, что Александр Максименко далеко вышел от ворот. Голкипер смог дотянуться до мяча, однако он влетел под перекладину. Таким образом, это его первый пропущенный гол в Премьер-лиге.
Чемпионат России
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:1
Гол: Прмоес, 7 (пен.), Мельгарехо, 15 - Рыков, 82
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 64), Зобнин, Мельгарехо, Промес, Фернандо, Луиш (Адриано, 87)
"Динамо": Шунин, Козлов (Хольмен, 20), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех, Луценко, Панченко (Марков, 69)
Предупреждения: Рыков, 28, Соу, 35, Рассказов, 43, Теттех, 50, Зобнин, 63
В конце встречи защитник "Динамо" Владимир Рыков забил первый мяч своей команды. Он на 82-й минуте встречи пробил со своей половины поля, увидев, что Александр Максименко далеко вышел от ворот. Голкипер смог дотянуться до мяча, однако он влетел под перекладину. Таким образом, это его первый пропущенный гол в Премьер-лиге.
Чемпионат России
5 тур
"Спартак" – "Динамо" 2:1
Гол: Прмоес, 7 (пен.), Мельгарехо, 15 - Рыков, 82
"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Самедов (Тимофеев, 74), Глушаков (Попов, 64), Зобнин, Мельгарехо, Промес, Фернандо, Луиш (Адриано, 87)
"Динамо": Шунин, Козлов (Хольмен, 20), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Черных, Соу, Жоаузинью, Теттех, Луценко, Панченко (Марков, 69)
Предупреждения: Рыков, 28, Соу, 35, Рассказов, 43, Теттех, 50, Зобнин, 63
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