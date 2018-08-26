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Александр Тарханов: ЦСКА будет с каждым матчем прибавлять

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о игре ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1).

"Я думаю, они (футболисты ЦСКА) будут с каждым матчем прибавлять, они мощно атаковали сегодня, особенно во втором тайме. Пока не хватает мастеровитости на последней стадии атаки.

Игра была равная, больших моментов не было. Потери в составе перед стартом чемпионата были большие, даже катастрофические. Всю оборону пришлось перестроить, работа предстоит безусловно большая, но уверен: они будут прогрессировать", - цитирует Тарханова "Р-Спорт".
Теги: Тарханов ЦСКА Рубин
Сегодня, 12:13
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№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 12:16) #
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в десятке может и будет, если будет прибавлять.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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