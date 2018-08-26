Бывший тренер молодежки "Динамо" считает, что в клубе ведется игра против Хохлова

Бывший главный тренер молодежной команды "Динамо" Николай Ковардаев считает, что его увольнение - "часть игры" против главного тренера первой команды Дмитрия Хохлова. Ковардаев был уволен из "Динамо" в начале этого сезона.– Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют, - сказал Ковардаев.– Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу.