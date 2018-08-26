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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Бывший тренер молодежки "Динамо" считает, что в клубе ведется игра против Хохлова
Бывший главный тренер молодежной команды "Динамо" Николай Ковардаев считает, что его увольнение - "часть игры" против главного тренера первой команды Дмитрия Хохлова. Ковардаев был уволен из "Динамо" в начале этого сезона.
– Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют, - сказал Ковардаев.
– Есть предположения, почему так?
– Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу.
"Спорт-Экспресс"
– Я подписал контракт только после первого сбора. А через полтора месяца меня увольняют, - сказал Ковардаев.
– Есть предположения, почему так?
– Я думаю, что эта какая-то игра против Дмитрия Валерьевича Хохлова… Это мои мысли. Но я их выскажу.
"Спорт-Экспресс"
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