Алексей Парамонов похоронен на Ваганьковском кладбище

Похороны чемпиона Олимпийских игр 1956 года по футболу ветерана московского "Спартака" Алексея Парамонова прошли в понедельник на Ваганьковском кладбище.Парамонов скончался на 94-м году жизни в пятницу. Ранее в понедельник в манеже академии "Спартака" состоялась гражданская панихида по Парамонову.На похоронах присутствовало более 50 человек, среди которых было множество ветеранов столичного "Спартака" разных лет.