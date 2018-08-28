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"Спартак" подарил Мостовому именную футболку на 50-летие

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой посетил клубный музей "Спартака".

Экс-футболист, недавно отметивший свое 50-летие, получил в подарок именную футболку.

Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
С юбилеем, Легенда!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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