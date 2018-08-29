СМИ: "Динамо" подпишет полузащитника "Тонделы"

По информации издания A Bola, московское "Динамо" близко к заключению контракта с полузащитником "Тонделы" Мигелом Кардозу. СМИ сообщает, что клубы уже достигли договоренности по трансферу, игроку осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.Ожидается, что о сделке будет объявлено в пятницу.