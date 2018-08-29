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СМИ: "Динамо" подпишет полузащитника "Тонделы"

По информации издания A Bola, московское "Динамо" близко к заключению контракта с полузащитником "Тонделы" Мигелом Кардозу. СМИ сообщает, что клубы уже достигли договоренности по трансферу, игроку осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.

Ожидается, что о сделке будет объявлено в пятницу.
Теги: Динамо Хохлов
Сегодня, 12:34
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№2 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:43) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Динамо» М
друган широкова ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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