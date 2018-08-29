СМИ: "Зенит" договорился о переходе 26-летнего защитника "Нанта"

Левый защитник "Нанта" Лукас Лима близок к переходу в "Зенит".Как сообщает 20minutes.fr, клубы согласовали трансфер 26-летнего игрока. Его контракт с "Нантом" рассчитан до 2022 года. Лима перешел в "Нант" летом 2016 года за 1 миллион евро.