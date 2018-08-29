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СМИ: "Зенит" договорился о переходе 26-летнего защитника "Нанта"

Левый защитник "Нанта" Лукас Лима близок к переходу в "Зенит".

Как сообщает 20minutes.fr, клубы согласовали трансфер 26-летнего игрока. Его контракт с "Нантом" рассчитан до 2022 года. Лима перешел в "Нант" летом 2016 года за 1 миллион евро.
Теги: Зенит Нант Трансферы
Сегодня, 21:33
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№6 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:24) #
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online
Болеет за:
«Факел»
А Набиуллина и Чернова куда?
Все позиции россиян меняют на нерусей


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 23:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Чёт не впечатляет....статистика ни о чем
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Еще один мясник?

Почему..., обыкновенный бразил?
Говорят, еще цз может перейти, из «Вильярреала» Виктор Руис.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вообще то его позиционируют как полузащитника. Или этих Лимов в Бразилии, как донов Педро? Ну точно! Один в Палмейрасе, другой в Нанте. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
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online

Еще один мясник?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не слишком удачная фамилия для нашего чемпа...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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