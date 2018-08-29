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Валерий Газзаев: во второстепенные европейские клубы с Акинфеева уровнем и статусом он не имел права уезжать

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал продление контракта вратаря Игоря Акинфеева с армейским клубом на 4 года.

"То, что он предан ЦСКА, практически говорит о том, что он становится легендой клуба. Его профессиональные и человеческие качества, ответственность позволяют играть на таком уровне и сохранять великолепную форму. ЦСКА абсолютно правильно поступил, такими игроками, как Игорь Акинфеев надо дорожить. Это пример и для молодых футболистов: человек своим отношением, преданностью и ответственностью показал, как нужно служить своему клубу и отечеству.

Его можно назвать визитной карточкой ЦСКА – он вырос в ДЮСШ ЦСКА, потом стал выступать за этот клуб, немногие футболисты прошли такой путь. Я сразу вспоминаю Яшина, который всю свою жизнь провел в "Динамо". У Игоря схожая судьба, его уровень позволяет говорить, что это выдающийся игрок. То, что ЦСКА так бережно относится к Акинфееву, это очень хорошо, Игорь этого заслуживает.

Если была бы возможность уехать в ведущий клуб английской или испанской лиги, он бы уехал. А во второстепенные клубы с его уровнем и статусом он не имел права уезжать", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев Акинфеев ЦСКА
Вчера, 23:35
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№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пёс,, фу в будку быстро )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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