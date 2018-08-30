Павел Погребняк: надеюсь сыграть уже в октябре

Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал подписание контракта с екатеринбургским клубом.– Нормально, все идет по плану, заживает.– Верю, что сыграю в этом году. Надеюсь, что случится это в октябре.– Да, были.– Да. Но выбрал "Урал" из-за большого желания тренера (Дмитрия Парфенова. – прим. ред.) и руководства клуба видеть меня в составе команды.– Контракт действует до конца сезона, опции продления нет. Если будет взаимный интерес сотрудничать и дальше, то не вижу каких-то сложностей – сядем за стол и обо всем договоримся. Главное, чтобы у команды и меня были результаты.– За те четыре месяца, что я лечусь, понял, что пока не могу без футбола. Очень хочется скорее вернуться и начать заниматься любимым делом.