Юрий Семин: "Краснодар" был сильнее сегодня

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча против "Краснодара" в 6-м туре РПЛ (1:2)."Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли "Краснодару". Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас. Объективно "Краснодар" был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях. И в отборе мяча, и в давлении", - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер".