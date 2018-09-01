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Юрий Семин: "Краснодар" был сильнее сегодня

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча против "Краснодара" в 6-м туре РПЛ (1:2).

"Если первый тайм был хорошим с нашей стороны, то вторую половину встречи мы проиграли "Краснодару". Они очень хорошо комбинировали, оказывали сильное давление на нас. Объективно "Краснодар" был сильнее сегодня. Мы проиграли в физических проявлениях. И в отборе мяча, и в давлении", - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Семин Локомотив Краснодар
Сегодня, 21:22
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