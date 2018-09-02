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Денис Глушаков: потерю Промеса пока не ощутили, стараемся не думать об этом (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением после ничьей с "Зенитом" (0:0) в матче 6-го тура чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.



- Нулевая ничья в таком матче - достойный результат?

- Были хорошие моменты с обеих сторон, но они были нереализованы. Дерби двух столиц. Была жажда борьбы. Все хотели выиграть. Так бывает.

- Насколько чувствуется, что Промеса нет в команде?

- Это один из лучших футболистов и в нашей команде, и в стране. Пока не ощутили. Играли против хорошего соперника. Никто не думал о его отсутствии, все стремились, но он останется навсегда в наших красно-белых сердцах. Он очень много сделал для команды, парню надо расти дальше. Все нормально это восприняли, у нас есть другие футболисты.

- Какая атмосфера в команде?

- Сезон идет, атмосфера в команде рабочая. Как обычно.

- При подготовке к матчу брали во внимание тот факт, что "Зенит" пару дней назад играл в Лиге Европы?

- Мы знали, что "Зенит" отдыхал всего два дня, но об этом не думали. У них есть хорошие футболисты.

- Как так вышло, что в первом тайме и вы хотели пробить, и Роша?

- Подача с фланга, сброс и Роша ударил выше ворот. Так и вышло. Ничего страшного. Сегодня он ударил, завтра кто-то другой. Не драться же.

- Вы выглядите спокойным, а Дзюба пронесся мимо журналистов. Почему так?

- Он завтра в сборную. А я домой. Но это все шутки. Я не знаю, у него спросите.

Rusfootball.info
Теги: Глушаков Спартак Зенит Промес Дзюба Rвидео
Сегодня, 22:05
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№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
На 5 дней больше отдыхали и всё мало!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 22:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что с тобой, капитан? Неуклюжий, медленный, удара нет, обостряющего паса нет. Спад с прошлого сезона затянулся, или за Комбарова бастуешь? Хватит херовничать.
Регистрация: 8.06.2012 [жалоба]
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