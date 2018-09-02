Денис Глушаков: потерю Промеса пока не ощутили, стараемся не думать об этом (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением после ничьей с "Зенитом" (0:0) в матче 6-го тура чемпионата России, передает корреспондент- Были хорошие моменты с обеих сторон, но они были нереализованы. Дерби двух столиц. Была жажда борьбы. Все хотели выиграть. Так бывает.- Это один из лучших футболистов и в нашей команде, и в стране. Пока не ощутили. Играли против хорошего соперника. Никто не думал о его отсутствии, все стремились, но он останется навсегда в наших красно-белых сердцах. Он очень много сделал для команды, парню надо расти дальше. Все нормально это восприняли, у нас есть другие футболисты.- Сезон идет, атмосфера в команде рабочая. Как обычно.- Мы знали, что "Зенит" отдыхал всего два дня, но об этом не думали. У них есть хорошие футболисты.- Подача с фланга, сброс и Роша ударил выше ворот. Так и вышло. Ничего страшного. Сегодня он ударил, завтра кто-то другой. Не драться же.- Он завтра в сборную. А я домой. Но это все шутки. Я не знаю, у него спросите.