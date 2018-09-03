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Владислав Радимов: в травме Жиго Дзюба не виноват

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал травму защитника "Спартака" Самюэля Жиго в матче 6-го тура РПЛ.

"Надо понять, что за травма. Таких столкновений за матч может случиться 50 штук. На мой взгляд, обычный фол. Конечно, правила нарушил, но спартаковец мог неудачно упасть. Дзюба не виноват", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Жиго Дзюба
Сегодня, 02:25
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