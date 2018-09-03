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У Жиго разрыв крестообразной связки колена

У Жиго разрыв крестообразной связки колена

Официальный твиттер "Спартака" подтвердил опасения болельщиков "красно-белых" и главного тренера команды Массимо Карреры. У французского защитника Жиго разрыв "крестов".

Он получил его после борьбы с Артемом Дзюбой в матче против "Зенита".


фото: РИА Новости
Теги: Жиго Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 09:47
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№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanAttack
Помнится кто - то до матча писал что жиго и джикия сломают дзюбу, а теперь плачет что Дзюба такой сякой . Вывод: нехрен было пиздеть.


ну, если тебе *помнится*, значит, ты предоставишь и пруфы- или дальше поковыляешь пи3доболом, правда ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жалко то как! Только нормального защитника подписали.....
Я одного не пойму, почему он сразу мяч не вынес, а стал навязывать борьбу Дзюбе?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№19 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 10:25) #
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online

Его нужно было сразу менять после получения повреждения, а не изолентой колено перематывать. А так доломался он сам
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№18 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:24) #
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online

Дзюба, как бы не виноват. Но зачем атаковать игрока сзади, толкая в спину. Еще 5 минут с порваной связкой человек играл. И во втором эпизоде дорвал до конца.
В этом сезоне Спартаку придется обойтись без Жиго. Здоровья игроку.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№17 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 10:23) #
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online

Помнится кто - то до матча писал что жиго и джикия сломают дзюбу, а теперь плачет что Дзюба такой сякой . Вывод: нехрен было пиздеть.
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 10:21) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
ломать футболистов соперника- и валяться в штрафной, выпрашивая пенальти..


А ещё лучше НЕ МЕНЯТЬ травмированного футболиста 8 минут, заставляя его играть с травмой, тем самым УСУГУБИВ её!
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну, а как бакланам ещё *играть* ?

ломать футболистов соперника- и валяться в штрафной, выпрашивая пенальти..

Цитата: V.o.r.o.n
Цитата: Кир Мяс
Дзюба урод

Дзюба вообще непричем. Он связки порвал сам, примерно также как и зобнин на ровном месте


Веллитон тоже непричём- если ваш пухлый воротчик ёпнулся на землю, как мешок с удобрениями.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 10:09) #
  • +3
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online

Цитата: Кир Мяс
Дзюба урод

Дзюба вообще непричем. Он связки порвал сам, примерно также как и зобнин на ровном месте
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 10:09) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да обычный игровой момент был. Просто неудачно поставил ногу.
Такое с каждым может случиться, вины Дзюба тут нет.
Хотя Жиго очень жаль... С ним мы надежнее в обороне играть стали.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: Кипер кмв (Сегодня, 10:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Поправляйся. Ты нам очень нужен....


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:07) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба мразь rage


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поправляйся, мужик!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:02) #
  • -5
  •  (9)
online

Дзюба урод
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 10:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Чёрная полоса спартаковских "крестов" продолжается... Очень жаль Жиго, его трансфер - это попадание "в десятку".
Ребята, освятите Тарасовку!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:58) #
  • -2
  •  (4)

Это результат превращения игры под названием футбол в битву гладиаторов.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
капец конечно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья конечно. Я только одного не понял, зачем врачи спартаковские дали дорвать связки до полного, забинтовав и выпустив ещё побегать?


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 09:54) #
  • -1
  •  (13)

Если не произойдёт чуда, то печальный диагноз Жиго будет поставлен в течение ближайших часов, и в этот момент мы подойдём к серьёзному прецеденту. 28 августа 2011 года примерно на том же участке поля спартаковец Веллитон пошёл в верховую борьбу с армейцем Игорем Акинфеевым.
Вратарь, считавшийся в том случае таким же полевым игроком, получил удар в корпус от опоздавшего к мячу форварда и, неудачно приземлившись, порвал крестообразные связки. После этого эпизода против лидера «Спартака» началась крупномасштабная кампания.



1. Гендиректор армейцев Роман Бабаев назвал Веллитона конченным подонком.
2. «Зенит» и ЦСКА выступили с совместным обращением с требованием дисквалифицировать форварда, не в первый раз сталкивающегося с вратарями (хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).
3. Комитет по этике наказал спартаковца шестью матчами дисквалификации, и после этой истории надломленный Веллитон так и не вернулся на прежний уровень.
Столкновение Дзюбы с Жиго, хоть и не является копией случая с Акинфеевым, но произошло в похожей формуле: борьба, сильный толчок в корпус, неудачное приземление на ногу. Так стоит ли нам ждать выступлений от «Спартака»?

Может Дзюбу на 6 матчей посадить, подумать ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:53) #
  • +4
  •  (10)

Бл.....й Бздюба.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 09:53) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Пипец... Здоровья игроку


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Driller (Сегодня, 09:52) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Писец котёнку, как говорится...
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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