У Жиго разрыв крестообразной связки колена

??? У Жиго разрыв крестообразной связки



В среду, 5 сентября Жиго будет прооперирован, после чего можно будет говорить о сроках восстановления футболиста. #Спартак желает Самуэлю скорейшего выздоровления и возвращения в строй. ?????



?? https://t.co/QxXTbCmegz pic.twitter.com/po75QGp32A — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 3, 2018

Официальный твиттер "Спартака" подтвердил опасения болельщиков "красно-белых" и главного тренера команды Массимо Карреры. У французского защитника Жиго разрыв "крестов".Он получил его после борьбы с Артемом Дзюбой в матче против "Зенита".фото: РИА Новости