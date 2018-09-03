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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Илья Геркус: результаты "Локомотива" разочаровывающие
Генеральный директор московского "Локомотива" дал оценку начала сезона для "железнодорожников":
– Пауза на игры сборных пойдет "Локомотиву" на пользу?
– Часть игроков уезжает в сборную. У нас много таких ребят. Другая часть останется, будет проводить двухнедельные сборы. Тренировочный процесс не останавливается. Игры все покажут.
– В этот раз в сборную России из "Локомотива" вызвали только Гильерме.
– Это решение главного тренера нашей сборной, и надо к нему уважительно относиться.
– Вам не кажется, что это как раз пойдет на пользу Миранчукам, Смолову. Две недели они будут тренироваться вместе.
– Сложно сказать. Надо понимать всю подоплеку решения Черчесова. Боюсь, что я не достаточно хорошо информирован, чтобы давать такие комментарии.
– Вы назвали нынешнее положение "Локомотива" черной полосой. Это были эмоции или действительно так считаете?
– Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы
должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период.
– Вас, прежде всего, разочаровывает результат или игра команды?
– Я про результат сказал.
– А что касается игры "Локомотива"?
– Ее должны оценивать болельщики. Не совсем корректно, если я буду высказываться, - приводит слова функционера "Спорт-Экспресс"
– Пауза на игры сборных пойдет "Локомотиву" на пользу?
– Часть игроков уезжает в сборную. У нас много таких ребят. Другая часть останется, будет проводить двухнедельные сборы. Тренировочный процесс не останавливается. Игры все покажут.
– В этот раз в сборную России из "Локомотива" вызвали только Гильерме.
– Это решение главного тренера нашей сборной, и надо к нему уважительно относиться.
– Вам не кажется, что это как раз пойдет на пользу Миранчукам, Смолову. Две недели они будут тренироваться вместе.
– Сложно сказать. Надо понимать всю подоплеку решения Черчесова. Боюсь, что я не достаточно хорошо информирован, чтобы давать такие комментарии.
– Вы назвали нынешнее положение "Локомотива" черной полосой. Это были эмоции или действительно так считаете?
– Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы
должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период.
– Вас, прежде всего, разочаровывает результат или игра команды?
– Я про результат сказал.
– А что касается игры "Локомотива"?
– Ее должны оценивать болельщики. Не совсем корректно, если я буду высказываться, - приводит слова функционера "Спорт-Экспресс"
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