Новости партнеров

Илья Геркус: результаты "Локомотива" разочаровывающие

Генеральный директор московского "Локомотива" дал оценку начала сезона для "железнодорожников":

– Пауза на игры сборных пойдет "Локомотиву" на пользу?

– Часть игроков уезжает в сборную. У нас много таких ребят. Другая часть останется, будет проводить двухнедельные сборы. Тренировочный процесс не останавливается. Игры все покажут.

– В этот раз в сборную России из "Локомотива" вызвали только Гильерме.

– Это решение главного тренера нашей сборной, и надо к нему уважительно относиться.

– Вам не кажется, что это как раз пойдет на пользу Миранчукам, Смолову. Две недели они будут тренироваться вместе.

– Сложно сказать. Надо понимать всю подоплеку решения Черчесова. Боюсь, что я не достаточно хорошо информирован, чтобы давать такие комментарии.

– Вы назвали нынешнее положение "Локомотива" черной полосой. Это были эмоции или действительно так считаете?

– Результаты действительно разочаровывающие. Ничего хорошего в таких результатах нет. Ничьи и поражения от соперников, которых мы
должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло. Но думаю, это все преодолимо. Наступит более светлый период.

– Вас, прежде всего, разочаровывает результат или игра команды?

– Я про результат сказал.

– А что касается игры "Локомотива"?

– Ее должны оценивать болельщики. Не совсем корректно, если я буду высказываться, - приводит слова функционера "Спорт-Экспресс"
Теги: Локомотив Геркус Семин
Сегодня, 10:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
А Палычу уже всё пох. Он уделал всех этих манагеров в прошлом году, когда на него катили бочку с первого же тура. Теперь могут и уволить, но он уйдет победителем!


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:34) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Геркус мощно начал катить на Палыча... Интересно - будет ли ответ? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:23) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Фигню Геркус говорит, учитывая, кого купили они, результаты просто фантастические.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.