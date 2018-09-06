Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны

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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу проведения на "Ростов Арене" концерта рэпера Басты и организации танцпола на футбольном газоне во время мероприятия. Напомним, что ФК "Ростов" опасается за состояние поля после концерта и в этой связи не исключает в будущем своего возвращения на стадион "Олимп-2".
- Вся эта история — самое настоящие безобразие, бардак! - сказал Рейнгольд - Это даже не история: тут фельетон писать надо.
- То есть?
- На спортивных сооружениях в первую очередь нужно проводить спортивные мероприятия. Ну о каком рэпе здесь может идти речь?! Представьте себе такие вещи, например, на стадионах "Реала" или Милана". На арене будет концерт, толпа выйдет на газон и испоганит поле. Поломают сиденья, наплюют, а потому скажут: ребят, решайте сами свои проблемы. Что это такое вообще?! Как так можно? Почему должны отдавать стадион под какие-то другие нужды? Это неправильно. Первая и главенствующая цель здесь - футбол. "Ростов" и так не самая богатая команда, а тут еще надо будет искать деньги, привозить дерн. Это все очень тяжело.
- Как нужно поступить «Ростову» в непростой ситуации?
- Ну, раз компания, которая руководит этим стадионом, все же стоит на том, что будет проводить концерт — пожалуйста, пусть проводит, но только пусть компенсирует последствия. Если что-то с газоном случится, они должны постелить для клуба новый газон. Я еще раз повторяю: то, что происходит — безобразие. Цель, для которой построен стадион — спортивные соревнования. Все! Ничего другого быть здесь не может. Это мое личное мнение. Губернатор Ростовской области опасается за состояние газона после концерта? Он обладает полномочиями на то, чтобы обратиться по этому поводу к высшему руководству страны, объяснить, что такие вещи происходят, что, можно сказать, внаглую отбирают стадион. Здесь нужно действовать быстро. По-другому просто нельзя. Так что власти города должны пресечь это безобразие, кому бы не принадлежал стадион.
Rusfootball.info
- Вся эта история — самое настоящие безобразие, бардак! - сказал Рейнгольд - Это даже не история: тут фельетон писать надо.
- То есть?
- На спортивных сооружениях в первую очередь нужно проводить спортивные мероприятия. Ну о каком рэпе здесь может идти речь?! Представьте себе такие вещи, например, на стадионах "Реала" или Милана". На арене будет концерт, толпа выйдет на газон и испоганит поле. Поломают сиденья, наплюют, а потому скажут: ребят, решайте сами свои проблемы. Что это такое вообще?! Как так можно? Почему должны отдавать стадион под какие-то другие нужды? Это неправильно. Первая и главенствующая цель здесь - футбол. "Ростов" и так не самая богатая команда, а тут еще надо будет искать деньги, привозить дерн. Это все очень тяжело.
- Как нужно поступить «Ростову» в непростой ситуации?
- Ну, раз компания, которая руководит этим стадионом, все же стоит на том, что будет проводить концерт — пожалуйста, пусть проводит, но только пусть компенсирует последствия. Если что-то с газоном случится, они должны постелить для клуба новый газон. Я еще раз повторяю: то, что происходит — безобразие. Цель, для которой построен стадион — спортивные соревнования. Все! Ничего другого быть здесь не может. Это мое личное мнение. Губернатор Ростовской области опасается за состояние газона после концерта? Он обладает полномочиями на то, чтобы обратиться по этому поводу к высшему руководству страны, объяснить, что такие вещи происходят, что, можно сказать, внаглую отбирают стадион. Здесь нужно действовать быстро. По-другому просто нельзя. Так что власти города должны пресечь это безобразие, кому бы не принадлежал стадион.
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