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"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос как избегать общения с журналистами после матчей.

У меня много способов избегать общения с прессой. Недавно я сказал: "вы все сами видели, ****". "Извините, пирожки". Или можно сделать какую-нибудь гримасу и подловить кого-то из своих партнеров, чтобы у него взяли интервью. Масса есть моментиков.

Но лучше останавливайтесь, потому что это их хлеб. Нужно даже в плохом настроении ответить, что-то сказать", - сказал Дзюба.

РФС
Теги: Дзюба
Сегодня, 12:26
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(3)
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:26) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Что его спрашивать, если Дзюба два слова внятно, в одно предложение связать не в состоянии?

а ты как видим связал smile просто молодца
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Что его спрашивать, если Дзюба два слова внятно, в одно предложение связать не в состоянии?

Ну, значит ты Лев Толстой.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я - туляк
Достаточно сказать: "епт" и все сразу всё поймут))


Это, если сами всё видели.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:06) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Что его спрашивать, если Дзюба два слова внятно, в одно предложение связать не в состоянии?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
За последние дни все эти футбольные и околофутбольные люди столько хрени наговорили... вроде просто читаю, а почему-то стыдно мне.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 12:40) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Достаточно сказать: "епт" и все сразу всё поймут))
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
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