Ольга Смородская: "Локомотив" обязан выйти из группы

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о старте команды в чемпионате России.– Нет. Однозначно рано делать такие выводы. Просто "Локомотив" медленно и тяжело входит в сезон. Считаю, это проблема временная. Все еще должно наладиться. Состав хороший, так что пока не стоит волноваться – будем делать это позже.– Ну конечно! Ну о чем тут говорить? У меня нет никаких сомнений на этот счет. Со жребием повезло. Если сейчас не выходить, то когда?!– У меня почему-то такое предчувствие, что в этом сезоне чемпионами станут именно питерцы. Мне кажется, такие ощущения сейчас не только у меня. Ну что ж, "Спартак" был, "Локомотив" был, пора и "Зениту".– Как уже сказала, "Локо" медленно входит в сезон и давать прогнозы рано. Но в пятерке-то клуб попадет.