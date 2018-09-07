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Пресс-секретарь "Зенита": у Малафеева был и есть действующий контракт с клубом

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко прокомментировал информацию о том, что контракт с заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым был продлен на два года. Ранее сообщение об этом распространил телеграм-канал "Ненобель".

"У заместителя спортивного директора Вячеслава Малафеева был и есть действующий контракт с клубом", - цитирует Макаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 17:20
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№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 18:26) #
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  •  (1)
online

Работа спортивной дирекции скажем прямо не впечатлила...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что и жаль.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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