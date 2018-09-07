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Стали известны подробности контракта Бенедикта Хеведеса с "Локомотивом"

Стали известны подробности контракта защитника "Локомотива" Бенедикта Хеведеса.

Трансфер игрока обошелся "Локо" в 3,5 миллиона евро, при этом зарплата немца в России составит 2,6 миллиона. Плюс есть 600-тысячный бонус, если Хеведес сыграет не менее 20 матчей, а также премиальные в случае победы красно-зеленых в РПЛ.

В бундеслиге, после вычета налогов, чемпион мира-2014 получал столько же, но без бонусов.

"Матч ТВ"
Теги: Хеведес Локомотив
Сегодня, 23:18
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