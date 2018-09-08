"Зенит" показал видео о прибытии Маркизио в Санкт-Петербург

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио в субботу прибыл в Санкт-Петербург."Зенит" в твиттере опубликовал видео, посвященное прибытию итальянского футболиста в город на Неве. В Россию Маркизио прилетел вместе с семьей.