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"Зенит" показал видео о прибытии Маркизио в Санкт-Петербург

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио в субботу прибыл в Санкт-Петербург.

"Зенит" в твиттере опубликовал видео, посвященное прибытию итальянского футболиста в город на Неве. В Россию Маркизио прилетел вместе с семьей.

Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 18:18
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(1)
№4 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Velen
тут Терри едит!!!


Пусть едит
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Velen
Ты кто такой??? Давай досвиданья))) тут Терри едит!!!

Связки рвать через 2-3 матча, как и 80% спартаковских защитников?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 19:09) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты кто такой??? Давай досвиданья))) тут Терри едит!!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ждём негодующие высерки свиней...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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