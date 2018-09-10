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Болельщики "Крыльев Советов" смогут попасть на гостевой матч с "Арсеналом" бесплатно

Пресс-служба "Крыльев Советов" на официальном сайте клуба сообщила, что вход для самарских болельщиков на гостевую трибуну в матче 7-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" будет бесплатным.

Встреча в Туле состоится 15 сентября в 19:00

Запускать болельщиков в гостевой сектор начнут по паспортам за час до начала игры – с 18.00 по московскому времени.
Теги: Крылья Советов Арсенал Тула
Сегодня, 14:52
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