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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Борис Игнатьев: наша сборная приближается к элитным командам. Нам уже негоже опускаться
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал крупную победу над командой Чехии в товарищеской встрече — 5:1, отметив серьезный прогресс в игре дружины Станислава Черчесова.
- Конечно, такой крупный счет — большая неожиданность для меня, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - То, что мы победим, предполагал, но чтобы настолько уверенно, разумеется, не могло даже присниться.
- Что бы выделили в игре сборной России?
-Самая главная наработка, которая идет шлейфом с чемпионата мира, - это огромное желание играть и решать задачи. Играть с желанием можно, решать конкретно поставленные задачи — очень сложно. Все складывается из мелких игровых эпизодов: кто больше их «нащелкает» в свою пользу, тот в конечном итоге и выиграет матч. Это стремление в каждом эпизоде выходить победителем сегодня характеризует нашу команду. Она действует на максимальных скоростях, хорошо прессингует, идет в отбор и заставляет соперника ошибаться. При этом переход из обороны в атаку у нас просто потрясающий, очень быстрый. Но при счете 3:0 во втором тайме мы сбросили скорости и в какой-то степени отдали инициативу. Тем не менее мы сразу почувствовали, что так нельзя. Почувствовали, что надо поднимать обороты, играть больше в линию атаки, снабжать партнеров передачами.
- То есть крупный счет говорит именно о силе нашей сборной, а не о слабости соперника?
- Закон жанра таков, что команда играет так, как позволяет соперник. Мы не позволили ему сделать ничего, но и оппонент практически ничего не сделал. Могу сказать, что здесь мы были намного сильнее сборной Чехии. Соперник такой плохой? Или мы такие хорошие? Не знаю, но, конечно, мы им дали понять, какие мы сегодня. Мы сегодня намного лучше соперника по прошедшей встрече.
- Что говорят два последних матча по поводу шансов нашей сборной в Лиге наций?
-Мы переступили ту грань, ту черту, когда были вровень с соперниками второго-третьего эшелона. Мы были с ними примерно одинаковы. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что мы приближаемся к элитным командам. Нам уже негоже опускаться. Мы себе уже не позволим играть с командами более низкого уровня на равных и тем более проигрывать им. Статус наш сегодня выше.
- Конечно, такой крупный счет — большая неожиданность для меня, - приводит слова Игнатьева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - То, что мы победим, предполагал, но чтобы настолько уверенно, разумеется, не могло даже присниться.
- Что бы выделили в игре сборной России?
-Самая главная наработка, которая идет шлейфом с чемпионата мира, - это огромное желание играть и решать задачи. Играть с желанием можно, решать конкретно поставленные задачи — очень сложно. Все складывается из мелких игровых эпизодов: кто больше их «нащелкает» в свою пользу, тот в конечном итоге и выиграет матч. Это стремление в каждом эпизоде выходить победителем сегодня характеризует нашу команду. Она действует на максимальных скоростях, хорошо прессингует, идет в отбор и заставляет соперника ошибаться. При этом переход из обороны в атаку у нас просто потрясающий, очень быстрый. Но при счете 3:0 во втором тайме мы сбросили скорости и в какой-то степени отдали инициативу. Тем не менее мы сразу почувствовали, что так нельзя. Почувствовали, что надо поднимать обороты, играть больше в линию атаки, снабжать партнеров передачами.
- То есть крупный счет говорит именно о силе нашей сборной, а не о слабости соперника?
- Закон жанра таков, что команда играет так, как позволяет соперник. Мы не позволили ему сделать ничего, но и оппонент практически ничего не сделал. Могу сказать, что здесь мы были намного сильнее сборной Чехии. Соперник такой плохой? Или мы такие хорошие? Не знаю, но, конечно, мы им дали понять, какие мы сегодня. Мы сегодня намного лучше соперника по прошедшей встрече.
- Что говорят два последних матча по поводу шансов нашей сборной в Лиге наций?
-Мы переступили ту грань, ту черту, когда были вровень с соперниками второго-третьего эшелона. Мы были с ними примерно одинаковы. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что мы приближаемся к элитным командам. Нам уже негоже опускаться. Мы себе уже не позволим играть с командами более низкого уровня на равных и тем более проигрывать им. Статус наш сегодня выше.
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