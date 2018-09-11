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Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Гавранчич рассказал, почему в 2005 году он не перешел в "Спартак".

- В 2005 году вами интересовался "Спартак". Почему тот трансфер сорвался?

– В свое время я сменил "Црвену Звезду" на "Партизан" Тогда за "Спартак" играл Неманья Видич, мой партнер по центру обороны сборной Сербии. Они просто хотели создать такую пару в "Спартаке".

Я не принял это предложение, разговаривал с Игорем Суркисом (президентом "Динамо" - прим.). Он предложил мне новый контракт, который оказался меньшим, чем спартаковский. Никогда не рассказывал, но сейчас можно об этом сказать.

Я выбрал "Динамо" и своими играми показывал, что люблю эту команду. Возможно, последние два года в Киеве не были лучшим для меня. Затем пришел Юрий Семин, он не поддержал меня, не рассчитывал на меня и я поехал в ПАОК.

В Салониках были проблемы с финансами, не платили зарплату, но и на этот раз Игорь Суркис пришел на помощь и выплатил мне деньги. Как я могу обижаться на "Динамо" после такого?

- Вы много потеряли, отказав "Спартаку"?

– Если сравнивать с "Динамо", то киевляне в новом контракте давали 70 процентов от того, что предлагали в Москве. Я хотел остаться, но финансы не были на первом месте. Меня интересовало, как будет развиваться клуб. К сожалению, не все удалось.

Football.ua
Теги: Спартак Динамо Киев
Сегодня, 19:53
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(2)
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Цитата: Spartacus1971
Короче нам ты не нужен,к нам Терри всё-таки переходит,казах сказал сейчас..

Ты год то посмотри. когда это было.


Да я знаю,просто я к слову написал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Короче нам ты не нужен,к нам Терри всё-таки переходит,казах сказал сейчас..

Ты год то посмотри. когда это было.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче нам ты не нужен,к нам Терри всё-таки переходит,казах сказал сейчас..
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 20:06) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
К чему это.... нифига не пойму?


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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