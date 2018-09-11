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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо"
Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Гавранчич рассказал, почему в 2005 году он не перешел в "Спартак".
- В 2005 году вами интересовался "Спартак". Почему тот трансфер сорвался?
– В свое время я сменил "Црвену Звезду" на "Партизан" Тогда за "Спартак" играл Неманья Видич, мой партнер по центру обороны сборной Сербии. Они просто хотели создать такую пару в "Спартаке".
Я не принял это предложение, разговаривал с Игорем Суркисом (президентом "Динамо" - прим.). Он предложил мне новый контракт, который оказался меньшим, чем спартаковский. Никогда не рассказывал, но сейчас можно об этом сказать.
Я выбрал "Динамо" и своими играми показывал, что люблю эту команду. Возможно, последние два года в Киеве не были лучшим для меня. Затем пришел Юрий Семин, он не поддержал меня, не рассчитывал на меня и я поехал в ПАОК.
В Салониках были проблемы с финансами, не платили зарплату, но и на этот раз Игорь Суркис пришел на помощь и выплатил мне деньги. Как я могу обижаться на "Динамо" после такого?
- Вы много потеряли, отказав "Спартаку"?
– Если сравнивать с "Динамо", то киевляне в новом контракте давали 70 процентов от того, что предлагали в Москве. Я хотел остаться, но финансы не были на первом месте. Меня интересовало, как будет развиваться клуб. К сожалению, не все удалось.
Football.ua
- В 2005 году вами интересовался "Спартак". Почему тот трансфер сорвался?
– В свое время я сменил "Црвену Звезду" на "Партизан" Тогда за "Спартак" играл Неманья Видич, мой партнер по центру обороны сборной Сербии. Они просто хотели создать такую пару в "Спартаке".
Я не принял это предложение, разговаривал с Игорем Суркисом (президентом "Динамо" - прим.). Он предложил мне новый контракт, который оказался меньшим, чем спартаковский. Никогда не рассказывал, но сейчас можно об этом сказать.
Я выбрал "Динамо" и своими играми показывал, что люблю эту команду. Возможно, последние два года в Киеве не были лучшим для меня. Затем пришел Юрий Семин, он не поддержал меня, не рассчитывал на меня и я поехал в ПАОК.
В Салониках были проблемы с финансами, не платили зарплату, но и на этот раз Игорь Суркис пришел на помощь и выплатил мне деньги. Как я могу обижаться на "Динамо" после такого?
- Вы много потеряли, отказав "Спартаку"?
– Если сравнивать с "Динамо", то киевляне в новом контракте давали 70 процентов от того, что предлагали в Москве. Я хотел остаться, но финансы не были на первом месте. Меня интересовало, как будет развиваться клуб. К сожалению, не все удалось.
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