Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо"

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Гавранчич рассказал, почему в 2005 году он не перешел в "Спартак".– В свое время я сменил "Црвену Звезду" на "Партизан" Тогда за "Спартак" играл Неманья Видич, мой партнер по центру обороны сборной Сербии. Они просто хотели создать такую пару в "Спартаке".Я не принял это предложение, разговаривал с Игорем Суркисом (президентом "Динамо" - прим.). Он предложил мне новый контракт, который оказался меньшим, чем спартаковский. Никогда не рассказывал, но сейчас можно об этом сказать.Я выбрал "Динамо" и своими играми показывал, что люблю эту команду. Возможно, последние два года в Киеве не были лучшим для меня. Затем пришел Юрий Семин, он не поддержал меня, не рассчитывал на меня и я поехал в ПАОК.В Салониках были проблемы с финансами, не платили зарплату, но и на этот раз Игорь Суркис пришел на помощь и выплатил мне деньги. Как я могу обижаться на "Динамо" после такого?– Если сравнивать с "Динамо", то киевляне в новом контракте давали 70 процентов от того, что предлагали в Москве. Я хотел остаться, но финансы не были на первом месте. Меня интересовало, как будет развиваться клуб. К сожалению, не все удалось.