Алексей Спиридонов: в Англии думают, что у нас медведи ездят на велосипеде с балалайками и водку пьют

Волейболист казанского "Зенита" и сборной России Алексей Спиридонов прокомментировал решение английского защитника Джона Терри не подписывать контракт со "Спартаком".– Есть. Но не прямо так, что я сейчас пойду вешаться. Это его личный выбор. Как пишут, он посоветовался с семьей и решил подписать контракт с "Астон Виллой". Его можно понять. Он живет дома, а тут надо ехать на старости лет в Россию. В Англии же до сих пор думают, что у нас ездят медведи на велосипеде с балалайками и водку пьют.Болельщики "Спартака", конечно, расстроены, но ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается. Если команда нуждается в новом защитнике, она найдет его.– Россию всегда все не любили, а не только сейчас такое отношение. Повторюсь, я ни в коем случае не осуждаю Терри. Это его выбор.- Думаю, все спартаковские болельщики верили. Нам показали фото Терри с Марко Трабукки в римской клинике... Но что теперь делать? Будем дальше играть и верить в Андрея Ещенко.