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Алексей Спиридонов: в Англии думают, что у нас медведи ездят на велосипеде с балалайками и водку пьют

Волейболист казанского "Зенита" и сборной России Алексей Спиридонов прокомментировал решение английского защитника Джона Терри не подписывать контракт со "Спартаком".

– Есть ли у вас сожаление, что Терри отказался от переезда в Москву?

– Есть. Но не прямо так, что я сейчас пойду вешаться. Это его личный выбор. Как пишут, он посоветовался с семьей и решил подписать контракт с "Астон Виллой". Его можно понять. Он живет дома, а тут надо ехать на старости лет в Россию. В Англии же до сих пор думают, что у нас ездят медведи на велосипеде с балалайками и водку пьют.

Болельщики "Спартака", конечно, расстроены, но ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается. Если команда нуждается в новом защитнике, она найдет его.

– Сыграло ли роль в целом негативное отношение британцев к России?

– Россию всегда все не любили, а не только сейчас такое отношение. Повторюсь, я ни в коем случае не осуждаю Терри. Это его выбор.

– В последние дни переговоры затягивались. Верили, что переход все-таки состоится?

- Думаю, все спартаковские болельщики верили. Нам показали фото Терри с Марко Трабукки в римской клинике... Но что теперь делать? Будем дальше играть и верить в Андрея Ещенко.

"Советский спорт"
Теги: Терри Спартак
Сегодня, 01:07
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№1 Написал: Thriller (Сегодня, 01:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
За подрыв духовки именно этой швали особенно рад)))
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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